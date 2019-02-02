Подразделение Toyota в феврале представит тюнингованную Supra

Но это не все сюрпризы от компании, ведь она анонсировала тюнингованную версию.

В сети Toyota распространила тизерное изображение и сообщение, что для новой Supra будет создан заводской тюнинг, которым займется подразделение Toyota Racing Development.

Презентация такого варианта будет проходить в 9 февраля в Японии.

Модель с заводским тюнингом получит спортивную внешность, а в целом производитель намерен продемонстрировать возможности тюнинга серийного автомобиля.

Напомним, что до конца 2019 года новая Toyota Supra приедет на российский рынок.