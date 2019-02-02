Возрожденный спорткар Toyota Supra был представлен в январе на автошоу в Детройте. Первый экземпляр этого автомобиля реализовали на аукционе.
Подразделение Toyota в феврале представит тюнингованную Supra
02.02.2019 10:33
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Но это не все сюрпризы от компании, ведь она анонсировала тюнингованную версию.
В сети Toyota распространила тизерное изображение и сообщение, что для новой Supra будет создан заводской тюнинг, которым займется подразделение Toyota Racing Development.
Презентация такого варианта будет проходить в 9 февраля в Японии.
Модель с заводским тюнингом получит спортивную внешность, а в целом производитель намерен продемонстрировать возможности тюнинга серийного автомобиля.
Напомним, что до конца 2019 года новая Toyota Supra приедет на российский рынок.
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