Новый кроссовер Skoda Kamiq в Китае вызвал ажиотажный спрос

Как стало известно, этот кроссовер по продажам в Китае опередил другие модели марки и стал бестселлером. Впрочем, объясняется высокий спрос на новинку, в том числе и ее стоимостью.

Согласно отчетным данным, Kamiq в период с июня по декабрь 2018 года разошелся тиражом в Китае в количестве 33 тысяч экземпляров.

Как отметили представители китайского офиса, такой спрос в компании не ожидали. Стоит отметить, что Skoda Kamiq в предлагается пока только на китайском рынке.