На китайском рынке наблюдается ажиотажный спрос на новую модель чешской марки — Skoda Kamiq.
Новый кроссовер Skoda Kamiq в Китае вызвал ажиотажный спрос
07.01.2019 13:10
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Как стало известно, этот кроссовер по продажам в Китае опередил другие модели марки и стал бестселлером. Впрочем, объясняется высокий спрос на новинку, в том числе и ее стоимостью.
Согласно отчетным данным, Kamiq в период с июня по декабрь 2018 года разошелся тиражом в Китае в количестве 33 тысяч экземпляров.
Как отметили представители китайского офиса, такой спрос в компании не ожидали. Стоит отметить, что Skoda Kamiq в предлагается пока только на китайском рынке.
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