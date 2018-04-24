Skoda представила новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq‍

Накануне премьерного показа чешский автопроизводитель представил свой новый недорогой кроссовер Skoda Kamiq. Его показ будет проходить на автосалоне, который начнет свою работу уже завтра 25 апреля.

На китайском рынке новинка появится в начале лета. В основе нового Skoda Kamiq располагается платформе MQB.

Габариты новинки следующие: 4 390/1 781/1 593 мм, а расстояние между осями составляет 2 610 мм. Для китайского рынка кроссовер будет доступен с моторной гаммой, представленной только одним двигателем. Этим силовым агрегатом окажется мотор 1.5 MPI из нового семейства EA211 Evo.

Его отдача составит 110 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 150 Нм. Вместе с двигателем будет работать 5-ступенчатая механическая коробка или шестискоростной автомат, которые будут работать только с переднеприводной системой.

Серийное производство Skoda Kamiq стартует на совместном предприятии Volkswagen и SAIC в Китае. Предварительная стоимость автомобиля составит 90 тысяч юаней или 877 тысяч рублей.