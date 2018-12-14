Самый первый экземпляр новой Toyota Supra продадут на аукционе

В следующем месяце в Детройте состоится презентация нового поколения спорткара Toyota Supra и уже известно, когда состоится продажа первого экземпляра новинки.

19 января 2019 года на аукционе будет продана первая Supra. VIN-номер новинки будет 20201, а все вырученные средства с ее продажи направят на благотворительность.

Первая машина будет выкрашена в матовый серый цвет, а вот корпуса боковых зеркал будут выкрашены в красный цвет.

Под капотом первого экземпляра установят 3,0-литровый мотор от BMW. Его мощность составит 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Ранее была опубликована фотография серийной Toyota Supra нового поколения.