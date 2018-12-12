Опубликована фотография серийной Toyota Supra нового поколения

Портал SupraMKV опубликовал снимок серийного спорткара Toyota Supra, который смогли запечатлеть в контейнере вовремя ее транспортировки.

Внешность серийной «Супры» очень сильно похожа на концепт FT-1, который был показан в 2014 году. От концепта был взят практически весть «передок», только в серийной версии купе изменили воздуховоды.



Напомним, новое поколение Toyota Supra создано на одной платформе с родстером BMW Z4 последнего поколения.

Но несмотря на одинаковую платформу Supra и Z4 очень сильно отличаются, причем не только во внешности, но также настройках шасси. Японская модель будет представлена в начале следующего года.