В России в продажу поступил обновленный кроссовер Nissan X-Trail

О комплектациях обновленной версии кроссовера для России производитель рассказал в начале ноября, а позже были озвучены и цены на модель.

Для российского рынка кроссовер предлагается в десяти версиях, а его сборка осуществляется на предприятии в Санкт-Петербурге.

Сегодня дилеры Nissan в РФ начали продажи обновленного кроссовера Nissan X-Trail. Комплектации в рестайлинговом X-Trail носят названия: XE, XE+, SE, SE Yandex, SE+, SE Top, LE, LE Yandex, LE+, LE Top.

При этом те у которых приставка Yandex получат мультимедийный комплекс с установленной системой «Яндекс.Авто». В ее состав входит браузер, музыка, навигация и другие российские сервисы. В базовой комплектации кроссовер получил стоимость 1 574 000 рублей.

Минимальная цена автомобиля с Яндекс.Авто составляет 1 808 000 рублей, а топовый вариант модели оценили в 2 234 000 рублей.

В последнем в качестве силового агрегата доступен бензиновый 2,5-литровый двигатель мощностью 171 л.с.. Также для обновленного Nissan X-Trail доступен двухлитровый бензиновый 144-сильный мотор и дизельный 1,6-литровый двигатель с отдачей 130 л.с.

Последний работает с механической КП, а бензиновые двигатели предлагаются с вариатором Xtronic CVT или шестискоростной механикой.