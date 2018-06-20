Кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai получили мультимедиа от «Яндекса»

В компании Nissan сообщили, что на российском рынке кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai стали доступны со встроенной автомобильной платформой «Яндекс.Авто».

Таким образом, владельцы этих кроссоверов смогут пользоваться новой мультимедиа вместе с одновременным использование сразу нескольких сервисов от «Яндекса».

В частности, водитель сможет одновременно пользоваться навигатором, музыкальными сервисами, смотреть прогноз погоды, использовать интернет-браузер и другое.

Помимо этого, платформа «Яндекс.Авто» поддерживает управление голосовыми командами.

Nissan X-Trail и Qashqai c «Яндекс.Авто» получили информационно-развлекательный комплекс с 8-дюймовым экраном, 4-ядерным процессоров и двумя гигабайтами оперативной памяти.