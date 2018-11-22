В компании Suzuki поделились успехами, которых удалось добиться на российском рынке.
Компания Suzuki установила рекорд продаж на рынке России
22.11.2018 19:41
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Сегодня пресс-служба компании сообщила, что в России они реализовали столько автомобилей, сколько было продано за весь прошлый год.
То есть, прошлогодний объём продаж зафиксирован по состоянию на середину ноября. В связи с этим производитель в этом году выполнит план по продаже шести тысяч автомобилей за 2018 год.
Между тем, в компании Suzuki рассказали о новинках для России, о чем более подробно портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.
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