Компания Suzuki установила рекорд продаж на рынке России

Сегодня пресс-служба компании сообщила, что в России они реализовали столько автомобилей, сколько было продано за весь прошлый год.

То есть, прошлогодний объём продаж зафиксирован по состоянию на середину ноября. В связи с этим производитель в этом году выполнит план по продаже шести тысяч автомобилей за 2018 год.

Между тем, в компании Suzuki рассказали о новинках для России, о чем более подробно портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.