В компании Suzuki рассказали о новинках для России

На российском рынке в скором времени появится как минимум две новинки от компании Suzuki.

Среди новинок окажется кроссовер Suzuki Vitara, который получил обновление и уже появился в продаже в некоторых странах Европы.

У кроссовера освежили экстерьер и интерьер, а в линейке двигателей появился новый бензиновый двигатель.

В продаже кроссовер Vitara в России должен появится уже в следующем месяце.

Уже в начале следующего года россияне смогут приобрести следующее поколение автомобиля Suzuki Jimny.

По предварительным данным у российские дилеров внедорожник появится в марте 2019 года.