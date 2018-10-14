На российском рынке в скором времени появится как минимум две новинки от компании Suzuki.
В компании Suzuki рассказали о новинках для России
14.10.2018 12:20
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Среди новинок окажется кроссовер Suzuki Vitara, который получил обновление и уже появился в продаже в некоторых странах Европы.
У кроссовера освежили экстерьер и интерьер, а в линейке двигателей появился новый бензиновый двигатель.
В продаже кроссовер Vitara в России должен появится уже в следующем месяце.
Уже в начале следующего года россияне смогут приобрести следующее поколение автомобиля Suzuki Jimny.
По предварительным данным у российские дилеров внедорожник появится в марте 2019 года.
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