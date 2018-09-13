Стартовали продажи обновленного Suzuki Vitara с новым двигателем

Компания Suzuki в некоторых странах Европы запустила продажи обновлённого кроссовера, у которого немного изменилась внешность, а также появился новый бензиновый двигатель.

Презентация обновленного Suzuki Vitara состоялась в конце июля, а теперь автомобиль стал доступен для заказа в некоторых европейских странах.

Приедет рестайлинговый кроссовер и в Россию, а случится это ближе к концу осени. Мировой общественности обновленный Suzuki Vitara покажут на Парижском автосалоне.

Компактный кроссовер отличается от предшественника измененной решеткой радиатора, обновленным передним и задним бампером и иными задними фонарями.

Цветовая гамма Vitara пополнилась двумя новыми вариантами окраса кузова, а в салоне теперь новая панель приборов с цветным центральным дисплеем.

Кроме этого, в списке оборудования предлагается система экстренного торможения, мониторинга слепых зон, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и другое.

В линейке двигателей теперь появился трехцилиндровый турбированый двигатель с рабочим объёмом 1,0 литр.

Его мощность составляет 111 лошадиных сил и он пришел на смену 1,6-литровому двигателю. Также в моторной гамме будет и 1,4-литровый агрегат с отдачей 140 л.с.

В паре с новым двигателем будет работать пятискоростная механика или автомат на шесть ступеней. Второй двигателем предложат с 6МКП или 6АКП.

Система привода у Suzuki Vitara будет как на переднюю, так и на обе оси. Дизельного двигателя в моторной гамме теперь не заявлено.

Что касается стоимости, что в Италии обновленный Suzuki Vitara оценили в 20 980 евро или около 1,66 миллиона рублей минимум. В Нидерландах ценник составляет 21 999 евро или 1,74 миллиона рублей.