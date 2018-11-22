Hyundai вывела на зимние тесты новый кроссовер Palisade. Прототип решили испытывать в суровых условиях на замерзшем озере рядом с Полярным кругом.
В Сети появилось видео Hyundai Palisade с зимним режимом движения
22.11.2018 18:47
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Разработчики кроссовера показали, как себя ведет кроссовер в экстремальных условиях. На специальном полигоне проводят тестирование системы контроля тяги при диагональном вывешивании или пробуксовки.
Также на замерзшем озере проводят скоростные заезды. Информации про новый кроссовер почти нет, а вот его внешность уже раскрыта.
Предположительно, под капотом автомобиля будет устанавливаться V-образный шестицилиндровый мотор и автоматическая коробка передач.
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