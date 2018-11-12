На российском рынке анонсирован новый седан с названием K900. Этот флагманский автомобиль а нашу страну приедет под названием Quoris.

KIA озвучила сроки появления флагманского седана KIA Quoris в России, сообщив, что продажи новинки стартуют в первой половине будущего года.

Стоимость и комплектации будут объявлены ближе к страту продаж. Второе поколение седана KIA К900 имеет богатый список оборудования, соответствующий автомобилям высокого класса.

В России автомобиль будет предлагаться с двумя силовыми установками, которые будут работать в паре с восьмискоростным автоматом и полноприводной системой.

Первым двигателем станет 3,3-литровый агрегат с шестью цилиндрами, мощность которого составляет 248 лошадиных сил.

Вторым мотором окажется 5,0-литровый двигатель V8. Его мощность составит 413 лошадиных сил. Стоит отметить, что автомобиль в России уже получил ОТТС.