Mazda представила обновлённый кроссовер Mazda CX-5 2019

Автомобиль после обновления позиционируется как модель 2019 модельного года и был представлен для североамериканского рынка.

Его премьерный показ состоится в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, который начнет свою работу в конце ноября. К слову автосалоне будет представлено немало новинок, а о самых ожидаемых ранее портал «ТвоёАвто» уже сообщал.

Что касается обновленного Mazda CX-5 2019, то он будет отличаться от предшественника более мощным двигателем, расширенным списком оборудования, а также слегка измененной внешностью. В моторной гамме помимо прежних двигателей 2,0 (156 л.с.) и 2,5 (188 л.с.), появился 2,5-литровый агрегат, оснащенный турбиной и имеющий мощность 250 л.с.

В паре с двигателями будет работать шестискоростная механика или автомат, которые работают с передне- и полноприводной системами.

В базовой комплектации автомобиля теперь будет система G-Vectoring Control Plus, позволяющая улучшить управляемость кроссовера на любом дорожном покрытии.

Кроме этого, в списке оборудования появилось самозатемняющееся зеркало заднего вида, камера кругового обзора, обновленная информационно-развлекательная система, а также другие системы безопасности и помощи водителю.

Официальные продажи Mazda CX-5 2019 стартуют в США практически сразу же после презентации. Доберется обновленный кроссовер и до российского рынка, но произойдет это уже в будущем году.