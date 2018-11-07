Как оказалось, Volkswagen в РФ показал лучший результат по продажам за 2018 год, реализовав в октябре 9 928 авто. Этот результат становится на двадцать процентов лучше, чем годом ранее.

С начала года дилеры марки реализовали 84 698 машин, а это на 21% больше.

Как и ранее самым востребованным на российском рынке автомобилем является седан Polo, который разошелся тиражом в количестве 5 343 ед., что на 31% больше.

Кроссовер Tiguan в прошлом месяце также показал лучший результат в этом году. Его продажи выросли на 24% и составили 3 309 штук. Также россияне купили 233 новых Teramont, 543 Touareg и 145 Golf.