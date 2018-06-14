Volkswagen Golf возвращается на российский рынок по цене Tiguan

Последние экземпляры Volkswagen Golf, который на европейском рынке является одним из самых продаваемых, в России были проданы еще в 2016 году.

Тогда экономическая ситуация в стране привела к тому, что автомобиль, ввозимый из-за границы стал очень дорогим, из-за чего его продажи резко сократились.

Однако восстановление российского рынка привело к тому, что немецкая марка снова возвращает автомобиль в Россию и более того еще и по цене Tiguan, который, заметим, собирается на предприятии в Калуге.

Как стало известно «Авторевю», стартовый ценник на модель составляет 1 429 900 рублей. При этом журналисты издания отмечают, что автомобиль вернулся на российский рынок в качестве нишевой модели. Для россиян Volkswagen Golf будет предлагаться с 1,4-литровым 125-сильным и 1,4-литровым 150-сильным моторами.

Среди трансмиссий будет роботизированная коробка DSG. В самой дорогой комплектации модель обойдется по цене 1 649 900 рублей. В списке оснащенности начальной комплектации будет медиасистема, подогрев водительского и переднего пассажирского сидения, система автоматической парковки, круиз-контроль и окрас4ка «металлик», за которую доплачивать не придется.

Что касается сроков выхода автомобиля на рынок, то производство Volkswagen Golf для России стартует в июле, а первые партии доберутся уже в сентябре.

В декабре прием заказов закроют, в связи с тем, что складских запасов должно хватить до конца следующего года. Позже продажи будут возобновлены, но для покупки уже предложат восьмое поколение Volkswagen Golf.