На рынке Японии Honda начала продажи гибрида Honda Insight нового поколения, американская версия которого была представлена весной.

Отличается гибридный автомобиль от версии для США расположением руля, иной решеткой радиатора, а также спойлером, который предлагается начиная с базовой комплектации.

Автомобиль имеет длину 4 675 мм, ширину – 1820 мм и высоту – 1 410 мм. Гибридная установка имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель, электромотор и комплект батарей.

Суммарная отдача установки составляет 131 л.с. На японском рынке Honda Insight нового поколения с гибридной установкой доступен в четырех комплектациях.

В начальной версии для автомобиля доступны светодиодные фары, информационно-развлекательная система, навигация и другое.