Премьера нового поколения Honda Insight будет проходить в рамках автосалона в Нью-Йорке завтра 28 марта. Накануне презентации Honda представила новый серийный седан Honda Insight, предвестник которого дебютировал в январе.

Серийная версия не отличается от представленного ранее прототипа. Модель выполнена в фирменной стилистике компании, а сам автомобиль превратился из хэтчбека в купеобразный седан с размером колесной базы 2 700 мм. Другие показатели габаритов пока не раскрывают.

Объём багажного отделения автомобиля составляет 428 литров. При этом производитель сообщил, что силовая установка автомобиля состоит из полуторалитрового двигателя, электромотора и комплекта литий-ионных батарей.

Отдача силовой установки составляет 151 л.ю. при 267 Нм крутящего момента. Заявленный расход топлива составит 4,3 литра в смешанном цикле.

Только на одной электротяге автомобиль сможет проехать всего 1,6 километра. Новый Honda Insight получил три режима движения Normal, Econ и Sport.

Производство седана стартует на предприятии компании в штате Индиана. На американском рынке модель станет доступна летом, а вот на европейском рынке автомобиль ожидать не стоит.

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