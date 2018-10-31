Volkswagen к 2021 году выпустит конкурента кроссоверу Jeep Renegade

В компании Volkswagen недавно заявили, что намерены существенно расширить линейку кроссоверов и внедорожников. Одной из последних новинок производителя стал компактный кроссовер T-Cross.

Теперь концерн намерены разработать кроссовер начального уровня, который на рынке Северной Америки станет конкурентом автомобилю Jeep Renegade.

Последний является довольно популярным в своем сегменте и только за 2017 год он разошелся тиражом в количестве 100 тысяч штук на территории США.

Новый кроссовер от Volkswagen разрабатывают для конкуренции с Jeep Renegade и Honda HR-V, а создадут его на платформе MQB.

За счет этой платформы производитель сможет предложить кроссовер с турбированным двигателем и системой полного привода. Компания планирует выпустить модель на рынок к 2021 году.