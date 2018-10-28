Tesla Model 3 и Model Y начнут выпускать на китайском заводе

Как стало известно, на новой производственной площадке планируется наладить производство только доступных моделей марки.

В частности, на новом предприятии, которое расположится на территории Шанхая, будет осуществляться сборка Tesla Model 3 и Model Y.

Предполагается, что полноценное производство автомобилей на заводе стартует в 2020 году. Так, в следующем году состоится премьера Model Y, а в 2020 году он встанет на конвейер.

В это же время наладят выпуск и другого доступного электрокара «Теслы» — Model 3. Мощность завода в Китае составит 250 тысяч автомобилей в год.