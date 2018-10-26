Недорогой электрический кроссовер Tesla Model Y готов к производству

Об этом глава компании Tesla Motors рассказал во время встречи с инвесторами. В частности, Илон Маск заявил, что финальный прототип недорого электрокроссовера уже готов и одобрен, однако с серийным производством новинки в компании не торопятся.

Недорогой электрический кроссовер Tesla Model Y хоть и готов к производству, но встанет на конвейер только в 2020 году, хотя изначально планировалось начать выпуск новинки в 2019 году.

Объяснил Маск такую ситуацию тем, что Tesla Model Y попросту негде сейчас собирать. Дело в том, что производственные мощности заводов компании полностью загружены, к тому же были проблемы с выпуском Model 3, а это стало причиной большого количества заказов, которые нужно выполнить.

Как уже сообщалось ранее, Model Y создан на платформе Model 3, при это дизайнерские решения будут частично позаимствованы от Model X.

Силовая установка компактного кроссовера будет представлена двумя электромоторами, которые расположатся на передней и задней оси.

Таким образом, новинка будет полноприводной, а в базовой комплектации производитель предложит адаптивную пневматическую подвеску.