Tesla Semi возглавил ТОП-5 примечательных грузовых автомобилей

Российские эксперты подготовили новый рейтинг, в котором отметили пять самых примечательных грузовых автомобилей, предлагающихся на рынке.

Одним из ярких грузовиков в наше время становится беспилотная фура Tesla Semi. Эта машина способна быстро ускоряться, оснащена электрической силовой установкой и имеет запах хода до 800 км.

На вторую строчку ТОП-5 примечательных грузовых автомобилей определили отечественный КамАЗ -65209. Речь идет о грузовике, который отправился в серийное производство весной.

В тройку лидеров вошел еще один грузовой автомобиль с системой автопилота — Ford F-Vision. Этот грузовик ускорится до первой сотни за пять секунд, а заявленный запас хода составляет 1 000 км.

На четвертом месте в ТОП-5 от российских экспертов оказался Mercedes-Benz Actros, который на рынке доступен в разных версиях с двигателем стандарта Euro-6 и турбокомпрессором.

Ну и на пятой строчке оказался Урал Next 6×4, который недавно отправили в серийное производство.