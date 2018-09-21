Компания Ford показала конкурента электрофуре Tesla Semi

Показ новой электрической фуры от американской компании состоялся на выставке в Ганновере.

На выставке показали концепт грузовика, который получил название F-Vision Future Truck и имеет кабину в стиле шлема Железного человека, а в целом дизайн новинки создавался по мотивам комиксов Marvel.

У фуры Ford F-Vision Future Truck будет реализована автономная система, которая будет работать на определенных маршрутах, а в движение она будет приводится полностью электрической силовой установкой, характеристики которой не называют.

Впрочем, новинку прозвали конкурентом Tesla Semi, а она способна ускоряться до первой сотни за пять секунд без прицепа, тогда как с прицепом до 40 тонн разгон составляет 20 секунд.