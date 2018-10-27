Представлена удлиненная версия кроссовера Volkswagen T-Cross

Немецкая компания провела презентацию не только обычного кроссовера T-Cross, но и его удлиненной версии.

Накануне производитель представил новый компактный кроссовер Volkswagen T-Cross, который становится самым маленьким в модельной линейке кроссоверов компании.

Как оказалось позднее дебютировал и удлиненный вариант новинки. Если компактный кроссовер Volkswagen T-Cross ориентирован для европейского рынка, то его удлиненная версия создавалась для рынка Китая.

Более того, эта модификация будет иметь некоторые отличия помимо габаритов. Так, T-Cross для китайского рынке получил длину 4 199 мм, что на 92 мм больше, а колесная база была увеличена на 88 мм до 2 651 мм.

За счет этого в салоне автомобиля будет больше свободного пространства. В экстерьере такого варианта будет иная решетка радиатора, бамперы, а также оптика.

Моторная гамма будет представлена только двумя агрегатами, а это 1,5-литровый атмосферный и такого же объёма турбированный двигатель. Их мощность составит 110 или 150 л.с.

Среди трансмиссий окажется механика или робот. Представленный Volkswagen T-Cross в удлиненной версии пока предсерийный, а его серийная версия появится в следующем году.