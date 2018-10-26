УАЗ ответил критикам внедорожника УАЗ «Патриот» серией роликов

Компания УАЗ после обновления внедорожника «Патриот» выпустила серию роликов, в которых рассказывают про главные изменения автомобиля.

После обновления машины некоторые поклонники марки высказались, что рамный внедорожник сейчас больше подходит для асфальта и на нем уже нельзя устраивать поездки по бездорожью.

Чтобы доказать обратное на youtube-канале автопроизводителя были опубликованы видеоролики, посвящённые конструкции переднего моста, испытаниям модели и рулевому демпферу.



Напомним, в обновлённом УАЗ «Патриот» установили 150-сильный мотор объёмом 2,7-литра. Базовая комплектация обновлённого внедорожника сейчас стоит от 746 500 рублей. Самая дорогая версия стоит от 1 054 000 рублей.



