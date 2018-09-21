УАЗ представил обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» 2019

Сегодня Ульяновский автомобильный завод рассекретил модернизированную версию внедорожника УАЗ Патриот, который относится к 2019 модельному году.

В автомобиле после обновления произошло немало изменений, в том числе он получил и модернизированный двигатель. Специалисты УАЗа доработали бензиновый двигатель объёмом 2,7 литра ЗМЗ-ПРО.

Теперь в силовом агрегате увеличена степень сжатия, а фазы газораспределения изменили. Еще для двигателя применили усиленную головку блока цилиндров, изменили распредвалы, применили новые поршни, а также двухрядную цепь.

Все эти нововведения привели к тому, что мощность мотора выросла до 150 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составляет 235 Нм. В паре с двигателем теперь будет работать механическая коробка передач, в которой улучшили избирательность привода, а также будет меньший диапазон хода и усилие на рычаге КП.

В сравнении с предшественником уменьшилось усилие на самой педали на 20 процентов, рулевое управление доработали, а радиус разворота внедорожника сократился на 0,8 метра. Во внедорожнике установлен новый передний мост, в котором будут поворотные кулаки открытого типа.

Кроме этого, УАЗ изменил угол наклона шкворней (кастор), а также автомобиль получит рулевой демпфер.

Также для Патриота будет предложена более жесткая рулевая трапеция, которая сейчас с используется в модели Профи. Еще среди изменений стоит отметить, доработанную подвеску, где появились новые амортизаторы и задний стабилизатор поперечной устойчивости.

В УАЗ Патриот 2019 года улучшили шумоизоляцию, а также предлагают новые ручки на центральных стойках.

О стоимости автомобиля сообщат позднее, но уже известно, что опционально для автомобиля будет доступен пакет «Экспедиция», а в целом обновленный внедорожник предложат в четырех комплектациях.