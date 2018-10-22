Новый гиперкар компания Aston Martin анонсировала в конце прошлого месяца. Новинка сейчас известна под внутренним обозначением как Project 003.
Новый гиперкар Aston Martin может получить название Valhalla
22.10.2018 14:21
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Официально производитель название новинки не раскрывает, но недавно он запатентовал новое обозначение — Valhalla.
Ряд экспертов полагает, что именно такое название может получить новый гиперкар Aston Martin.
Уже известно, что серийная версия модели появится к концу 2021 года, а ее тираж ограничат 500 экземплярами.
В качестве конкурентов автомобилю называют Ferrari 488 и McLaren 720S.
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