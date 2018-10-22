Новый гиперкар Aston Martin может получить название Valhalla

Новый гиперкар компания Aston Martin анонсировала в конце прошлого месяца. Новинка сейчас известна под внутренним обозначением как Project 003.

Официально производитель название новинки не раскрывает, но недавно он запатентовал новое обозначение — Valhalla.

Ряд экспертов полагает, что именно такое название может получить новый гиперкар Aston Martin.

Уже известно, что серийная версия модели появится к концу 2021 года, а ее тираж ограничат 500 экземплярами.

В качестве конкурентов автомобилю называют Ferrari 488 и McLaren 720S.