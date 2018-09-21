Специалисты Aston Martin разрабатывают новый гиперкар, который становится третьим подобным автомобилем и носит название Project 003.
В Aston Martin анонсировали новый гиперкар с активной аэродинамикой
21.09.2018 13:29
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Анонс новинки сопровождался первым тизерным изображением. Как сообщили в компании, этот гиперкар появится на рынке в 2021 году.
В спорткар установят гибридную силовую установку, в основе которой будет бензиновый двигатель с турбиной. Подобными автомобилями являются Valkyrie (Project 001) и Valkyrie AMR Pro.
Среди особенностей гиперкара, как отметили в Aston Martin, будет адаптивная подвеска, а также активные аэродинамические элементы.
Project 003 планируют выпустить ограниченным тиражом – 500 экземпляров.
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