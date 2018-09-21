В Aston Martin анонсировали новый гиперкар с активной аэродинамикой

Специалисты Aston Martin разрабатывают новый гиперкар, который становится третьим подобным автомобилем и носит название Project 003.

Анонс новинки сопровождался первым тизерным изображением. Как сообщили в компании, этот гиперкар появится на рынке в 2021 году.

В спорткар установят гибридную силовую установку, в основе которой будет бензиновый двигатель с турбиной. Подобными автомобилями являются Valkyrie (Project 001) и Valkyrie AMR Pro.

Среди особенностей гиперкара, как отметили в Aston Martin, будет адаптивная подвеска, а также активные аэродинамические элементы.

Project 003 планируют выпустить ограниченным тиражом – 500 экземпляров.