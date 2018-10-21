Первые экземпляры Lada Xray Cross уже поступили к дилерам

В то время как старт продаж внедорожной версии хэтчбека запланирован на ноябрь, в дилерские центры уже поступили первые экземпляры модели.

В социальной сети появились снимки нового автомобиля, которые были сделаны в Нижнем Новгороде у одного из дилеров. На фото запечатлели Lada Xray Cross в цвете «Платина» и «Ледниковый».

Как известно, внедорожный Lada Xray Cross отправился в серийное производство. 15 октября «АвтоВАЗ» объявил цены на автомобиль. Его будут предлагать на рынке по цене от 729 990 рублей.