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Первые экземпляры Lada Xray Cross уже поступили к дилерам

Новости
21.10.2018 20:12
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В то время как старт продаж внедорожной версии хэтчбека запланирован на ноябрь, в дилерские центры уже поступили первые экземпляры модели.

В социальной сети появились снимки нового автомобиля, которые были сделаны в Нижнем Новгороде у одного из дилеров. На фото запечатлели Lada Xray Cross в цвете «Платина» и «Ледниковый».

Как известно, внедорожный Lada Xray Cross отправился в серийное производство. 15 октября «АвтоВАЗ» объявил цены на автомобиль. Его будут предлагать на рынке по цене от 729 990 рублей.

 

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Публикация от Чистяков иА (@ia_chistyakov)

«АвтоВАЗ» официально представил внедорожный хэтчбек LADA XRay Cross

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