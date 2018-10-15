Названы цены и комплектации на вседорожную версию Lada Xray

«АвтоВАЗ» назвал цены на свою новую модель Lada Xray Cross. Дилеры марки его будут предлагать по цене от 729 900 рублей, а максимальная комплектация кроссовера обойдется в 888 900 рублей.

Кросс-версия Xray бужет доступна только с 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. Для этого ДВС будет доступна 5-ступенчатая «механика» или «робот».

Базовая версия Lada Xray Cross получила название Classic и она укомплектована механической трансмиссией. В списке доступного оснащения числится регулировка руля по вылету и наклону, светодиодные ДХО, 17-дюймовые колесные диски и электропривод передних стеклоподъемников. Стоит отметить, что в базовой комплектации нет кондиционера.

Версия дороже – Optima стоит от 766 900 рублей и в ней уже в качестве опции предлагается «робот», а в списке оборудования она получила аудиосистему с 4 динамиками и кондиционер.

В Comfort будет уже подогрев сидений и зеркал, противотуманные фары, система Lide Drive Select и задние датчики парковки. Цена этой версии от 809 900 рублей.

Также для кроссовера предусмотрели версии Luxe и Luxe с пакетом Prestige, цена которых от 859 900 и 888 900 рублей соответственно, причем эти цены указаны с механической коробкой передач, тогда как «робот» обойдется еще дороже. Продажи Lada Xray Cross начнутся до конца 2018 года.