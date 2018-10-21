Эксперты назвали ТОП-3 лучших трехдверных внедорожников в РФ

В связи с постоянно растущей популярностью автомобилей из сегмента кроссоверов и внедорожников, в сети постоянно появляются различные рейтинги самых популярных SUV, за основу которых берут данные по продажам, либо по оценкам безопасности или же по отзывам владельцев.

Автомобильные эксперты сегодня подготовили новый рейтинг, в котором оказались самые лучшие трехдверные внедорожники. При создании ТОПа учитывалась хорошая проходимость автомобиля.

Так, на последнем месте эксперты определили Lada 4×4 Bronto. Его дорожный просвет составляет 240 мм, а под капотом располагается не самый мощный двигатель объёмом 1,7 литра и мощностью 83 л.с.

Лучшим назвали и Suzuki Jimny, который располагается на втором месте. Его преимуществом назвали рамное шасси, полный привод и небольшой вес.

В движение этот внедорожник приводится 1,3-литровым двигателем мощностью 85 л.с. На первое место эксперты «Автоновостей Дня» определили Jeep Wrangler Rubicon. У этот автомобиля под капотом установлен двухлитровый 272-сильный двигатель и он также обладает хорошей проходимостью.