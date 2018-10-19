Новый внедорожник WEY VV5 стал вторым автомобилем премиальной марки WEY и в продажу он поступил в сентябре прошлого года.
Great Wall слегка обновила премиальный внедорожник WEY VV5
19.10.2018 19:19
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При этом компания Great Wall объявила об обновлении модели. Great Wall слегка обновила премиальный внедорожник WEY VV5, добавив ему систему полного привода и новые системы безопасности и помощи водителю.
Теперь автомобиль имеет интеллектуальную систему предотвращения столкновений, новую подсвету салона и три варианта оформления, а также адаптивный круиз-контроль и стеклянную крышу с люком.
Стоимость внедорожника теперь варьируется от 150 до 173 тысяч юаней или от 1,42 до 1,64 млн рублей.
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