Российские аналитики из «Автостат» опубликовали отчетные данные по продажам автомобилей с пробегом за девять месяцев этого года.

В этот период россияне на вторичном рынке купили около четырёх миллионов подержанных машин, а этот результат становится на 1,9% больше, чем годом ранее.

На основании данных по продажам был в РФ назвали ТОП-10 самых продаваемых подержанных автомобилей и ожидаемо его возглавил автомобиль LADA 2114.

Объёмы продаж подержанных авто этой модели составил 108,6 тыс. штук, а это хуже на 5,4%. На втором месте в России и на первом среди иномарок оказался Ford Focus.

Его результат – 100 тысяч проданных единиц, а это на 2,8% больше. В тройке лидеров оказалась еще одна отечественная модель — LADA 2107 (94,8 тыс. шт.; -9,5%).

В десятке самых продаваемых за период январь-сентябрь оказались следующие модели: