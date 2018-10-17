Kia сделает гибридные версии моделей Kia Ceed и Sportage

В частности, в Kia намерены сделать гибридами Ceed и Sportage, правда произойдет это только после смены поколений у автомобилей.

Уже ведется разработка гибридного универсала Kia Ceed SW, а скоро возьмутся и за гибридные версии Optima, Sportage и Sorento.

При этом хэтчбек и лифтбек Ceed могут не получить гибридной установки и все будет зависеть от того, насколько такие автомобили будут оправданы.

В гибридных моделях планируется использовать модернизированную версию установки Kia Niro.

Суммарная отдача установки в этой модели составляет 146 лошадиных сил, а в ее составе используется бензиновый 1,6-литровый двигатель.