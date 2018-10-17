Руководство компании Kia намерено расширить линейку гибридных автомобилей и новыми гибридами станут версии текущих автомобилей.
Kia сделает гибридные версии моделей Kia Ceed и Sportage
17.10.2018 04:27
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В частности, в Kia намерены сделать гибридами Ceed и Sportage, правда произойдет это только после смены поколений у автомобилей.
Уже ведется разработка гибридного универсала Kia Ceed SW, а скоро возьмутся и за гибридные версии Optima, Sportage и Sorento.
При этом хэтчбек и лифтбек Ceed могут не получить гибридной установки и все будет зависеть от того, насколько такие автомобили будут оправданы.
В гибридных моделях планируется использовать модернизированную версию установки Kia Niro.
Суммарная отдача установки в этой модели составляет 146 лошадиных сил, а в ее составе используется бензиновый 1,6-литровый двигатель.
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