Официальная презентация новинки KIA ProCeed состоялась еще в начале прошлого месяце, а показали автомобиль на автосалоне в Париже.
Дебютировавший в Париже KIA ProCeed доедет до России в 2019 году
03.10.2018 11:32
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При этом стало известно, что новинка доберется и до российского рынка. Производитель KIA планирует привезти ProCeed в нашу страну уже в следующем году.
О точных сроках выхода автомобиля объявят дополнительно, а стоимость и комплектации озвучат накануне продаж.
Серийная сборка ProCeed стартует уже в ноябре и будет осуществляться на предприятии компании в Словакии.
На европейском рынке автомобиль появится уже в первом квартале следующего года.
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