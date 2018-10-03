Дебютировавший в Париже KIA ProCeed доедет до России в 2019 году‍

Официальная презентация новинки KIA ProCeed состоялась еще в начале прошлого месяце, а показали автомобиль на автосалоне в Париже.

При этом стало известно, что новинка доберется и до российского рынка. Производитель KIA планирует привезти ProCeed в нашу страну уже в следующем году.

О точных сроках выхода автомобиля объявят дополнительно, а стоимость и комплектации озвучат накануне продаж.

Серийная сборка ProCeed стартует уже в ноябре и будет осуществляться на предприятии компании в Словакии.

На европейском рынке автомобиль появится уже в первом квартале следующего года.