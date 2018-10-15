Volkswagen в России изменил цены трех моделей

Volkswagen в России пересмотрел цены на пикап Amarok, седан Passat и универсал Passat Variant, и по данным российских аналитиков, пикап в РФ стал дешевле, а «легковушки» подорожали.

Сейчас российские дилеры пикап предлагают на 23 тыс. рублей дешевле, но это только за комплектацию Aventura с дизельным мотором.

Теперь Amarok в версии Aventura с 180-сильным ДВС доступен от 3 570 900 рублей, а эта же версия, но уже с трехлитровым агрегатом предлагаться от 3 692 100 рублей.

А вот седан Passat и универсал Passat Variant подорожали на 40 тысяч рублей. Теперь самый доступный вариант седана можно купить за 1 479 000 рублей. Универсал стал предлагаться по цене от 1 909 000 рублей.

Стоит отметить, что это не первое подорожание автомобилей Volkswagen за последний месяц. Ранее компания на 40 тыс. подняла цену на кроссовер Tiguan.