Volkswagen поднял цены на кроссовер Tiguan на 40 тыс. рублей

Кроссовер немецкой марки на российском рынке подорожал во многих комплектациях, в которых он стал дороже на 40 тысяч рублей.

Как пишет «Автостат», без изменений остались цены на базовые версии бензиновой и дизельной версии кроссовера, тогда как вариант Comfortline с бензиновым агрегатом уже оценен в 1 789 000 рублей, а дизельный Comfortline теперь имеет ценник 1 989 000 рублей.

Подорожала и полноприводная модификация с двухлитровым двигателем, которая теперь продается за 2 469 000 рублей.

Дизельный Tiguan в исполнении Sportline предлагается за 2 299 000 рублей.