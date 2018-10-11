Кроссовер немецкой марки на российском рынке подорожал во многих комплектациях, в которых он стал дороже на 40 тысяч рублей.
Volkswagen поднял цены на кроссовер Tiguan на 40 тыс. рублей
11.10.2018 16:03
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Как пишет «Автостат», без изменений остались цены на базовые версии бензиновой и дизельной версии кроссовера, тогда как вариант Comfortline с бензиновым агрегатом уже оценен в 1 789 000 рублей, а дизельный Comfortline теперь имеет ценник 1 989 000 рублей.
Подорожала и полноприводная модификация с двухлитровым двигателем, которая теперь продается за 2 469 000 рублей.
Дизельный Tiguan в исполнении Sportline предлагается за 2 299 000 рублей.
Volkswagen Tiguan Offroad в России оценили в 1,7 миллиона рублей
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