Российский офис компании Mazda отчитался о продажах своих автомобилей за прошлый месяц.
Mazda в сентябре увеличила продажи автомобилей в РФ на 10%
15.10.2018 08:44
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В сентябре дилеры марки на российском рынке реализовали 2 759 автомобилей, а этот показатель стал больше на 10%.
Положительная динамика в 25% наблюдается за период с начала года, когда в России было продано 22 424 автомобиля.
Кроссовер CX-5 является самым востребованным в нашей стране среди других моделей бренда.
Его объёмы продаж по итогам сентября составили 1 891 ед., что на пять процентов больше. За девять месяцев кроссовер был продан в количестве 15 750 штук, а это на 20% больше.
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