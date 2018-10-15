Mazda в сентябре увеличила продажи автомобилей в РФ на 10%

В сентябре дилеры марки на российском рынке реализовали 2 759 автомобилей, а этот показатель стал больше на 10%.

Положительная динамика в 25% наблюдается за период с начала года, когда в России было продано 22 424 автомобиля.

Кроссовер CX-5 является самым востребованным в нашей стране среди других моделей бренда.

Его объёмы продаж по итогам сентября составили 1 891 ед., что на пять процентов больше. За девять месяцев кроссовер был продан в количестве 15 750 штук, а это на 20% больше.