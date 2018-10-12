Эксперты назвали цены на седан и кроссовер вьетнамской VinFast

Презентация новинок состоялась на автосалоне в Париже , где вьетнамская марка не стала называть цены на новинки.

Также неизвестны еще и точные сроки выхода новинок, при этом эксперты решили спрогнозировать их стоимость.

VinFast во время презентации позиционировали свои автомобили, как элитные, но по разумной цене.

Японский эксперт считает, что стоимость новинок окажется в пределах от 1,0 до 1,2 миллиарда донгов, а это около 42 800 до 51 300 долларов.

Эксперт уверен, что в связи с тем, что марка молодая, ей потребуется предложить автомобиль по разумной цене, а значит изначально она не будет намерено завышать стоимость, чтобы позднее ее снижать.

В то время как в компании решили выпускать более дорогие автомобили, эксперт советует марке создать более массовые модели, стоимость которых будет на уровне 12 800 — 17 100 долларов.