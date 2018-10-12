Новый грозный конкурент «ГАЗели» впервые замечен на дороге

Недавно «Твоё Авто» сообщало про конкурента «ГАЗели» в лице нового микроавтобуса от марки «МАЗ», а сегодня появилось первое видео с этой моделью.

Автомобиль заметил на трассе Минск — Могилёв. Один из читателей портала Abw.by поделился коротким роликом, на котором запечатлен микроавтобус «МАЗ».

Эта модель будет выпускать на площадке «Брестмаш» и первой на линии окажется модель МАЗ-281, а это 16 местная пассажирская версия микроавтобуса.

МАЗ-281 будет оснащаться дизельным 150-сильным турбомотором марки JAC, который соответствует классу Евро-5. Трансмиссия у МАЗ-281 будет механическая.

Конкурент «ГАЗели» будет доступен в нескольких вариантах, а в качестве опции будет предлагаться кондиционер, круиз-контроль, навигационная система и многое другое.

На трассе был замечен цельнометаллический фургон МАЗ-365022, который по характеристикам идентичен с МАЗ-281.

