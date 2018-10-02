МАЗ запускает серийную сборку микроавтобусов и фургонов

Новые белорусские машины уже прошли испытания и скоро их начнут выпускать на заводе «Брестмаш».

МАЗ собственными силами разработал микроавтобус МАЗ 281 и грузовой фургон МАЗ-365022. Эти модели будут оснащаться дизельными моторами компании JAC.

Как сообщает пресс-служба марки, для новых моделей уже выделена сборочная площадка, стоянка для готовых автомобилей и помещение для хранения комплектующих.

На заводе будут выпускать пассажирский микроавтобус МАЗ 281 и МАЗ-365022. Первая версия автомобиля будет предлагаться в нескольких вариантах, а самая дорогая получит 17 посадочных мест, парктроник, кондиционер, круиз-контроль и навигационную систему. Вторая модель является грузовым фургоном с максимальной массой 4050 кг.

Размеры новых коммерческих автомобилей составляет: длина 6 метров, ширина 2,1 метра, высота 2,8 метра.

Размер колесной базы 3,57 метра. Производство МАЗ 281 и МАЗ-365022 стартует в ноябре текущего года.