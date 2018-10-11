Новый минивэн Geely VF11 рассекречен до премьеры

В конце прошлого месяца китайская марка Geely опубликовала первые официальные изображения готовящейся новинки, на которых п оказали отдельные части машины.

Недавно производитель опубликовал первое изображение, на котором автомобиль представили в полный рост.

Серийная версия нового минивэна, который носит название Geely VF11, должна быть представлена в ближайшее время.

Прототип автомобиля дебютировал в начале прошлого года. Новинка будет предлагаться в пяти- и семиместной версиях, а на страте продаж предложат только 1,5-литровый двигатель.

В дальнейшем линейка двигателей расширится, а сам минивэн намерены продавать не только в Китае, но и в других странах.