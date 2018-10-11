В конце прошлого месяца китайская марка Geely опубликовала первые официальные изображения готовящейся новинки, на которых показали отдельные части машины.
Новый минивэн Geely VF11 рассекречен до премьеры
11.10.2018 16:19
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Недавно производитель опубликовал первое изображение, на котором автомобиль представили в полный рост.
Серийная версия нового минивэна, который носит название Geely VF11, должна быть представлена в ближайшее время.
Прототип автомобиля дебютировал в начале прошлого года. Новинка будет предлагаться в пяти- и семиместной версиях, а на страте продаж предложат только 1,5-литровый двигатель.
В дальнейшем линейка двигателей расширится, а сам минивэн намерены продавать не только в Китае, но и в других странах.
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