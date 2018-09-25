Geely показала официальные фото нового серийного минивэна Geely VF11‍

Новинка создается по мотивам прошлогоднего концепта MPV Concept и будет представлена до конца этого года.

Китайский автопроизводитель подогревает интерес к своей новинке и сегодня опубликовал официальные изображения, на которых показали экстерьер, салон минивэна ранее рассекретили фотошпионы. Новая модель выйдет на рынок под названием Geely VF11.

В салон автомобиля можно будет наблюдать большой экран информационно-развлекательной системы, цифровую панель приборов, а также расширенную центральную консоль.

Размеры нового минивэна будут сопоставимы с Ford S-MAX и составят: 4 706/1 909/1 664 мм, колесная база будет 2 805 мм.

Для покупателей будет доступен Geely VF11 в модификациях с 5, 6 или 7-местным салоном. На старте продаж автомобиль предложат с полуторалитровым турбомотором мощностью 177 л.с., а в качестве трансмиссии – робот.

В дальнейшем появится и подзаряжаемая гибридная версия на базе этого же двигателя.