Новый УАЗ Патриот обзаведется китайской трансмиссией‍

По данным СМИ, такая коробка уже тестируется на прототипах.

Стоит отметить, что сейчас российский рамный внедорожник комплектуется коробкой корейской марки Dymos и она на самом деле производится и поступает в РФ из Китая. В компании намерены перейти на другие трансмиссии и сейчас они тестируются на дорогах общего назначения.

Ранее портал «Твоё Авто» сообщал, что в 2019 году на Ульяновском автомобильном заводе, выпустят первые экземпляры автомобилей с автоматической трансмиссией.

После испытаний осенью следующего года планируются первые поставки серийных автомобилей с «автоматом» дилерам.