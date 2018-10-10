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Новый УАЗ Патриот обзаведется китайской трансмиссией‍

Новости
10.10.2018 05:45
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Российский автопроизводитель планирует устанавливать на внедорожник УАЗ «Патриот» механическую коробку передач, созданную китайской компанией BAIC.

По данным СМИ, такая коробка уже тестируется на прототипах.
Стоит отметить, что сейчас российский рамный внедорожник комплектуется коробкой корейской марки Dymos и она на самом деле производится и поступает в РФ из Китая. В компании намерены перейти на другие трансмиссии и сейчас они тестируются на дорогах общего назначения.

Ранее портал «Твоё Авто» сообщал, что в 2019 году на Ульяновском автомобильном заводе, выпустят первые экземпляры автомобилей с автоматической трансмиссией.

После испытаний осенью следующего года планируются первые поставки серийных автомобилей с «автоматом» дилерам.

Названы цены на обновленный внедорожник УАЗ «Патриот»

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