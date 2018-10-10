Российский автопроизводитель планирует устанавливать на внедорожник УАЗ «Патриот» механическую коробку передач, созданную китайской компанией BAIC.
Новый УАЗ Патриот обзаведется китайской трансмиссией
10.10.2018 05:45
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По данным СМИ, такая коробка уже тестируется на прототипах.
Стоит отметить, что сейчас российский рамный внедорожник комплектуется коробкой корейской марки Dymos и она на самом деле производится и поступает в РФ из Китая. В компании намерены перейти на другие трансмиссии и сейчас они тестируются на дорогах общего назначения.
Ранее портал «Твоё Авто» сообщал, что в 2019 году на Ульяновском автомобильном заводе, выпустят первые экземпляры автомобилей с автоматической трансмиссией.
После испытаний осенью следующего года планируются первые поставки серийных автомобилей с «автоматом» дилерам.
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