УАЗ «Патриот» с «автоматом» появится на рынке в начале 2019 года

О появлении в модели новой трансмиссий сообщалось неоднократно, но теперь представитель ПАО «Соллерс» Вадим Швецов в общении с журналистами назвал сроки выхода нового варианта модели.

Как рассказал Швецов, УАЗ «Патриот» с «автоматом» появится в начале 2019 года, а точнее «через несколько месяцев в первой половине 2019 года».

Более точные сроки выхода не называют, но было отмечено, что 6-ступенчатая гидромеханика от компании Punch отлично был подошла УАЗу.

Кроме этого, Вадим Швецов выразил уверенность, что такой продукт будет пользоваться спросом.

Между тем, во время интервью представитель ПАО «Соллерс» намекнул, что в дальнейшем у внедорожника появится и дизельная версия, а уже в 2020 году внедорожник может получить гибридную силовую установку.