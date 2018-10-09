Jeep отзывает 18 тыс. новых Wrangler из-за дефекта сварки рамы‍

В связи с выявленным дефектом компания на американском рынке временно приостановила продажи нового Jeep Wrangler.

Внедорожник нового поколения дебютировал в конце прошлого года и уже он предлагается на рынке США, России и других.

В Fiat Chrysler Automobiles заявили, что приостанавливают продажи Jeep Wrangler в США из-за дефекта сварки рамы.

По предварительным подсчетам отзывными стали 18 тысяч автомобилей, в которых есть вероятность при движении «потерять» передний мост на ходу.