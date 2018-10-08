Zotye назвала цены на кроссовер Zotye T600 2019 модельного года

Китайский автопроизводитель озвучил стоимость своего кроссовера Zotye T600 2019 модельного года, первые партии которого поступят в дилерские центры 10 октября.

Анонс старта продаж был в конце прошлого месяца, а сейчас в компании назвали цены на автомобиль нового модельного года.

Так, в базовом исполнении кроссовер обойдется на рынке Китая в 80 тысяч юаней, а это около 780 тысяч рублей.

В максимальной оснащенной комплектации ценник составит 140 тысяч юаней или около 1,36 млн рублей.

Для покупки Zotye T600 будет доступен с турбированными бензиновыми моторами 1,5 и 1,8 литра, мощность которых составляет 162 и 177 л.с.

Среди трансмиссий предложат семискоростной робот с двумя сцеплениями или шестискоростной автомат. Полноприводного варианта у автомобиля не будет.