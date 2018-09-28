Кроссовер Zotye T600 нового поколения появится на рынке 10 октября

Презентация следующего поколения китайского кроссовера Zotye T600 состоялась на автосалоне в Ченду в конце августа.

Сегодня производитель сообщает, что на китайском рынке автомобиль новой генерации появится уже 10 октября, а ближе к старту продаж будут объявлены цены и комплектации.

Габариты автомобиля немного увеличились и теперь составляют 4 691/1696/1893 мм, а расстояние между осями составит 2 807 мм.

В экстерьере произошло немало изменений, благодаря которым новый Zotye T600 перестал напоминать Volkswagen Touareg.

В салоне кроссовера новой генерации произошли кардинальные изменения, ведь там появилась иная передняя панель, цифровая приборная панель, а также информационно-развлекательная система с сенсорным экраном.

Линейка двигателей модели представлена двумя моторами, среди которых 1,5 и 1,8-литровый агрегаты, мощность которых составляет 162 и 177 л.с.

Среди трансмиссий предложат пятискоростную механику или шестиступенчатую роботизированную коробку. Система привода все также предлагает только на переднюю ось.