УАЗ выпустил душещипательное видео про обновлённый УАЗ Patriot‍

Обновленный УАЗ «Патриот» испытывают на специальном полигоне, а за рулем машины всегда находится профессиональный гонщик.

Российский автопроизводитель готовит к продажам обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» и узлы этого автомобиля уже были протестированы на специальной кроссовой трассе.

По заявлению представителя компании, спецстрасса длиной всего 1,5 км дает нагрузку на узлы машины, как вроде она проехала 100 км по дорогам общего назначения, но «Патриот» по трассе проехал не одну сотню кругов.

Напомним, обновленный УАЗ «Патриот» был представлен 20 сентября. В нем появится модернизированный мотор, новый передний мост, в котором будут поворотные кулаки открытого типа и улучшенное рулевое управление.

