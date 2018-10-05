отзыв об авто

Поиск

Hyundai привезет в Россию «заряженный» фастбек i30 N Fastback

Новости
05.10.2018 08:37
35 0

В компании Hyundai намерены начать продажи в России новинки в лице i30 N Fastback, который был рассекречен в сентябре.

О сроках выхода автомобиля сейчас не сообщается, а информация о выходе автомобиля на российский рынок оказалась в распоряжении «За рулем».

Можно ожидать, что автомобиль в России будет не дешевым. Премьерный показ Hyundai i30 N Fastback состоялся на автосалоне в Париже.

Фастбек получил двухлитровый двигатель с турбиной, который выдает 250 л.с. мощности, которая вырастет с пакетом Performance Package до 275 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии предлагается шестискоростная механика. Система привода будет на передние колеса.

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿