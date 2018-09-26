Сегодня компания Hyundai частично рассекретила новый фастбек, опубликовав его изображения и некоторые технические данные.

Премьерный дебют состоится в Париже на автосалоне, который начнет свою работу со 2 октября, а пока Hyundai показала новый 275-сильный фастбек i30 Fastback N.

Новинка будет предлагаться в двух вариантах, где один получит 250-сильный двигатель, а второй – 275 л.с.

Система привода у автомобиля будет на переднюю ось, а в движение он будет приводиться двухлитровым бензиновым двигателем, оснащенным турбиной.

Среди трансмиссий будет шестиступенчатая механическая КП. Разгон нового i30 Fastback N будет осуществляться за 6,1 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

У модели будет четыре режима езды, среди которых Eco, Normal, Sport, N и N Custom.

От обычного i30 фастбек отличается спортивными элементами, иной решеткой радиатора, а также колесными дисками 18 и 19 дюймов.